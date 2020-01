NBA 2019-2020: i risultati della notte (8 gennaio): Lebron domina New York, Memphis vola con Morant (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sei le partite che si sono svolte nella nottata NBA (8 gennaio). Match di cartello, se non altro a livello simbolico, la sfida New York – Los Angeles tra Knicks e Lakers. La spuntano senza problemi, come da pronostico, i secondi. Risultato finale 87-117 e migliore in campo un Lebron James che ne piazza 31. La serata era iniziata con il successo di misura, 115-113, dei Detroit Pistons sul campo dei Cleveland Cavaliers. Decisivi 24 punti di Derrick Rose e 23 punti e 20 rimbalzi di una Andre Drummond che potrebbe salutare la franchigia del Michigan a breve. Vincono in trasferta, con il risultato di 101-99, anche i Portland Trail Blazers contro i campioni in carica dei Toronto Raptors. Fondamentali i 28 punti del reddivivo Carmelo Anthony. Servono un supplementare e 28 punti di Chris Paul per permettere a Oklahoma City di vincere 111-103 a Brooklyn contro i Nets. Assente Danilo ... Leggi la notizia su oasport

