Meteo, estremi di temperatura clamorosi oggi in Italia: massime di 0°C in Pianura Padana ma +17°C in Toscana [DATI] (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Meteo – È un mercoledì 8 gennaio dai due volti sull’Italia dal punto di vista delle temperature, che ci regalano estremi clamorosi da Nord a Sud. Per la Pianura Padana è stata un’altra giornata di freddo con le massime che in alcuni casi si sono fermate agli 0°C a causa della nebbia. Tutt’altra storia per il Nord-Est e il Centro, con picchi di +16/17°C tra Lazio e Toscana e picchi di +12°C sulle regioni nordorientali. L’anticiclone garantisce condizioni di stabilità sul Paese, ma a fare la differenza in questi giorni sono le nebbie in Pianura Padana che mantengono le temperature massime a livelli molto bassi. Così la Lombardia, nei settori meridionali registra massime diffuse intorno a +1°C mentre nei settori settentrionali si raggiungono anche i +12°C. Stessa situazione per la stessa Emilia Romagna, che nella metà settentrionale fa registrare massime che superano di poco gli 0°C, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

