Marchisio sulla lotta scudetto : «Conte acquisto più importante dell’Inter. Sarri…» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) A margine dell’evento Pitti Uomo, Claudio Marchisio ha commentato la lotta scudetto ai microfoni di Sky Sport Intervistato da Sky Sport a margine dell’evento di moda Pitti Uomo a Firenze, Claudio Marchisio ha parlato a lungo della corsa scudetto tra Juventus e Inter. EVENTO – «Ringrazio per questa opportunità, non solo per la grande accoglienza. Cos’è l’eleganza? Sta in tutto, specialmente nei particolari. Ho fatto così in campo e continuerò anche fuori. La squadra più elegante è quella che vince a fine anno». JUVE O INTER – «I nerazzurri hanno dato un segnale importante, non solo al campionato, ma a loro stessi. Negli anni non hanno mai trovato un grande equilibrio, lo stanno dimostrando quest’anno e sta rendendo il campionato sicuramente più interessante rispetto agli altri anni. La Juventus, invece, ogni anno sa che deve continuare a vincere, sa di avere una grandissima ... Leggi la notizia su calcionews24

zazoomnews : Marchisio sulla lotta scudetto : «Conte acquisto più importante dell’Inter. Sarri…» - #Marchisio #sulla #lotta… - natonel52 : @BrunoGalvan85 @sscnapoli Sparano critiche sulla @sscnapoli che non ha un vivaio, non ha strutture, non investe sui… -