Libia | Fayez al-Sarraj a Bruxelles | «Abbiamo il diritto di proteggerci»

Prima dell'incontro con il premier italiano Giuseppe Conte il primo ministro libico Fayez al-Sarraj è volato a Bruxelles per un incontro con l'alto rappresentante Ue Josep Borrell. «Non esiste una soluzione militare alla crisi libica e ulteriori azioni militari avranno conseguenze catastrofiche per la popolazione libica e per l'intera regione» ha ribadito al-Sarraj a Borrell. L'alto rappresentante ha sottolineato che per trovare una soluzione alla crisi, «tutte le parti dovranno sedersi attorno al tavolo e avviare un dialogo politico autentico». Nell'incontro a tre, presente anche il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, si è discusso degli ultimi sviluppi in Libia e della necessità di cessare immediatamente le ostilità per tornare ai negoziati politici sotto la guida delle Nazioni Unite. Borrell ha anche espresso la disponibilità

