L’Europa sotto attacco chimico: la profezia inquietante di Baba Vanga per il 2020 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Di profezie ce ne sono tante e non tutte veritiere, ma quelle di Baba Vanga si sono quasi sempre avverate. La donna, deceduta nel lontano 1994, aveva previsto l’11 settembre e l’elezione di Obama, due eventi che hanno segnato la storia del mondo occidentale. Ecco cosa ha previsto per l’anno che sta per arrivare… Putin e Trump nei guai Secondo la veggente dei balcani, Donald Trump verrà colpito da una terribile malattia che lo farà diventare sordo e gli verrà anche diagnosticato un tumore al cervello che non gli permetterà più di essere il Presidente degli Stati Uniti. Stessa sorte anche per Vladimir Putin: l’uomo sarà soggetto in primis a un tentativo di omicidio, poi dovrà fronteggiare la crisi di un meteorite che si abbatterà sulla Russia. Quanto a noi, l’Europa sarà vittima di un attacco con armi chimiche da parte del mondo arabo avendo il destino ... Leggi la notizia su velvetgossip

