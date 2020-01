Le ultime su Huawei P40 Pro, immagini incluse, e sulla “lotta” Xiaomi – Samsung per lo Snapdragon 865 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Gli ultimi render distribuiti da OnLeaks su Huawei P40 Pro hanno svelato solo per sommi capi le fattezze del prossimo top di gamma cinese L'articolo Le ultime su Huawei P40 Pro, immagini incluse, e sulla “lotta” Xiaomi – Samsung per lo Snapdragon 865 proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

zazoomnews : Secondo trimestre 2020 caldo per 7 device Huawei: elenco dei modelli che otterranno EMUI 10 - #Secondo #trimestre… - zazoomnews : La gamma Huawei Mate 30 riceve la prima patch di sicurezza Android ufficiosa - #gamma #Huawei #riceve #prima… - zazoomnews : Saldi Epifania con offerte Amazon del 6 gennaio: Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 - #Saldi #Epifania #offerte… -