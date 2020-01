"In Italia ci torno da uomo libero, piuttosto muoio in Tunisia" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Da domani, 9 gennaio, sarà in libreria la nuova opera del giornalista Fabio Martini, Controvento. La vera storia di Bettino Craxi (Rubettino), di cui pubblichiamo un estratto sugli ultimi drammatici mesi di Hammamet segnati dalla malattia e dai tentativi di riportare in Italia il leader socialista. Il salvacondotto che non arrivò maiCraxi aveva voluto politicizzare i processi, anziché rallentarli con tattiche dilatorie, e le sentenze definitive fioccarono: alla fine del 1999 sono già due (per corruzione e finanziamento illecito al Psi) e altri quattro erano in corso. Il 23 ottobre di quell’anno il Tg2 delle 13 annuncia l’assoluzione di Giulio Andreotti nel processo di Palermo. Come raccontò il figlio Bobo, nel padre c’era «un misto di soddisfazione e di stupore». In quel momento era come se avesse capito ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Eurosport_IT : 'Torno in Italia da mia figlia, a 14 anni una bambina ha bisogno di avere suo padre vicino' ??????? (Voto 10 allo spa… - GiuliaFiorent13 : RT @HuffPostItalia: 'In Italia ci torno da uomo libero, piuttosto muoio in Tunisia' - bobtrobb : RT @HuffPostItalia: 'In Italia ci torno da uomo libero, piuttosto muoio in Tunisia' -