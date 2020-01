Ilary Blasi fa yoga in spiaggia, il web: "A testa in giù, ma te... restano su" - (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Luana Rosato L'esercizio di yoga di Ilary Blasi alle Maldive scatena le polemiche degli hater che notano come il suo seno non faccia una piega nonostante la gravità Non riesce a placare gli animi rancorosi degli hater nemmeno quando mostra la sua abilità nel mantenersi in equilibrio a testa in giù, anzi l’ultimo post Instagram di Ilary Blasi scatena ancora una volta le polemiche. Che cosa ha fatto Lady Totti per meritarsi altre offese sui social? Per qualcuno nulla di grave, ma per alcuni odiatori seriali di Ilary il mettere in mostra alcune abilità non ha fatto altro che spostare l’attenzione su un dettaglio che agli hater incalliti non è passato inosservato. In vacanza alle Maldive con tutta la famiglia al seguito, la conduttrice ha deciso di salutare il posto incantato in cui ha soggiornato con una lezione di yoga durante la quale ha messo in mostra tutta la sua ... Leggi la notizia su ilgiornale

