Il 2020 si apre con problemi Kena Mobile all’estero: nessuna connessione dati (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Niente da fare, anche il 2020 si apre con problemi Kena Mobile per i clienti che si recano all'estero. Questi ultimi non riescono a connettersi alla rete dati mobili oltre confine e difatti ricevono un servizio monco di un suo aspetto fondamentale. Il 2019 si è concluso con gli stessi problemi Kena Mobile all'estero. Sulle nostre pagine, lo scorso 19 dicembre è stato già riportato un doveroso approfondimento sulla questione. In quel caso italiani all'estero per lavoro o per svago avevano già denunciato l'impossibilità di navigare dal loro smartphone con SIM dell'operatore low-cost di TIM. Le segnalazioni provenivano, in numero maggiore , dalla Gran Bretagna, alla Spagna e dalla Germania, mete più che gettonate per gli spostamenti di tanti italiani. Proprio in prossimità delle feste natalizie e di imminenti viaggi vacanza, il vettore aveva affermato che l'anomalia era nota e che i ... Leggi la notizia su optimaitalia

