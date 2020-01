Elisa De Panicis prima del GF Vip: “Difficile conquistare Wanda Nara” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Grande Fratello Vip anticipazioni: Elisa De Panicis fa una confessione su Wanda Nara 27 anni, modella e influencer: Elisa De Panicis è una concorrente del Grande Fratello Vip, al via da mercoledì 8 gennaio su Canale 5. La ragazza è famosa per aver partecipato a Uomini e Donne nel 2011 e all’Isola dei Famosi spagnola nel 2015. In quella circostanza è nato il gossip che l’ha resa famosa in tutto il mondo per la frequentazione con Cristiano Ronaldo. I due ebbero una breve relazione nel 2016. Il suo nome è uscito per ultimo, del tutto inatteso. In una intervista a Chi, Elisa De Panicis del GF Vip ha fatto una confessione su Wanda Nara: “Sicuramente sarà la più difficile da conquistare, ma spero che si crei un ottimo rapporto perchè tra donne forti ci si aiuta”. Quello che si augura è di farsi conoscere dal pubblico del Grande Fratello Vip realmente in ogni sua ... Leggi la notizia su lanostratv

