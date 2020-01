Eleonora Daniele mamma a 44 anni per la prima volta: la gioia della conduttrice (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Fiocco rosa in casa Rai, in particolare a Storie Italiane: la conduttrice, Eleonora Daniele, ha infatti annunciato in diretta durante la puntata del 7 gennaio di essere in dolce attesa, per la prima volta. Eleonora Daniele, sorpresa a Storie Italiane L’annuncio è arrivato al termine della puntata. Poche parole, semplici, ma tutte dal cuore: … L'articolo Eleonora Daniele mamma a 44 anni per la prima volta: la gioia della conduttrice proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

FilmNewsItaly : - LorenzoMainieri : @eleonoradaniele: è vero sono in cinta. Aspetto una bambina. - infoitcultura : Eleonora Daniele incinta: l’annuncio commosso e il nome scelto | VIDEO -