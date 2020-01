È stato risolto un altro mistero delle opere di Leonardo da Vinci (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Una sfera di vetro che non riflette e non rifrange la luce. Ma perché? È questo uno dei più grandi misteri, finora rimasti irrisolti, che avvolgono il dipinto a olio del Salvador Mundi (datato al 1499) di Leonardo da Vinci, di cui si sono appena concluse le celebrazioni per i 500 anni della morte. Ma ora a provare a risolvere l’enigma del dipinto più costoso del mondo, acquistato da Christie’s per ben 450milioni di dollari, è stato un team di ricercatori dell’università della California di Irvine, secondo cui la sfera di vetro che Cristo tiene nella sua mano sinistra avrebbe curiose proprietà ottiche perché cava, ed è proprio per questo motivo che non riflette la luce come ci si dovrebbe aspettare. Lo studio è stato appena pubblicato sulla rivista pre-print ArXiv.org. L’idea che la sfera non fosse solida, bensì cava era stata già avanzata in precedenza da alcuni ... Leggi la notizia su wired

