Cristiano Ronaldo ignorato da Fifa 2020: fuori dal TOTW (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Cristiano Ronaldo è stato ignorato da Fifa 2020, il noto videogioco di calcio. Dopo essere stato escluso dal “Team Of The Year”, ovvero la migliore squadra dell’anno – scelta da EA Sports – l’attaccante della Juventus non fa parte del “Team Of The Week” (TOTW). Nonostante la tripletta rifilata al Cagliari nello scorso turno di Serie A, gli attaccanti inseriti nella squadra della settimana sono stati Immobile e Gabriel Jesus. Cristiano Ronaldo non è presente nel “Team of the year” La Ea Sports ha reso nota la squadra dell’anno, scelta in base alle prestazioni dei calciatori nell’anno 2019. Nella formazione scelta tramite i voti di atleti, youtuber e giornalisti con il supporto della community di Fifa 20, Cristiano Ronaldo è stato scartato. Solo “panchina” per CR7, visto che i tre attaccanti presenti ... Leggi la notizia su ilveggente

goal : Goals in 2020 ?? Cristiano Ronaldo: 3 Lionel Messi: 0 ?? - OptaPaolo : 36 - Cristiano Ronaldo ha segnato la sua tripletta numero 36 in campionato, nella vittoria per 4-0 della… - juventusfc : 49' | ?? | GOOOOOOOOOOOOL! RONALDO LA SBLOCCAAAAAAAAAA! @Cristiano ruba palla alla difesa cagliaritana, salta Olsen… -