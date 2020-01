Come aggiornare Itunes online e aggiornamenti automatici (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Come aggiornare Itunes online e aggiornamenti automatici I possessori di dispositivi Apple sanno bene quanto i prodotti della casa di Cupertino siano diversi rispetto a quelli Android, Windows, eccetera. La mela morsicata è infatti conosciuta per avere dei software proprietari molto apprezzati soprattutto dagli addetti ai lavori, ma allo stesso tempo criticata da molti perché questi sono ritenuti troppo “chiusi” rispetto alla concorrenza. Ciò spinge l’utente a dover utilizzare dei programmi appositi che si sposano esclusivamente con iPhone, Mac e il resto dei prodotti di Apple: tra questi troviamo sicuramente Itunes. LEGGI ANCHE: Come scaricare video da Youtube legalmente e quando è possibile Cosa è Itunes e Come si aggiorna Questo non è altro che un software disponibile per PC utile per la gestione di tutti i file multimediali presenti ... Leggi la notizia su termometropolitico

