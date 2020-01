Calciomercato Lecce, arriva Deiola in prestito dal Cagliari (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Deiola andrà in prestito dal Cagliari al Lecce, ha firmato da poco con la società pugliese. Riscatto fissato a 3,5 milioni di euro Il Lecce ha completato il trasferimento di Alessandro Deiola. Il centrocampista andrà in Puglia in prestito, col diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni e la possibilità del contro-riscatto da parte dei sardi. Deiola, classe ’95, è al Cagliari dal 2015. Quest’anno non è mai sceso in campo, con l’eccezione dell’ingresso nei minuti di recupero nell’incontro di Serie A contro la Lazio e della partita di Coppa Italia del 5 dicembre vinta contro la Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

