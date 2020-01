Alitalia, impossibile la cessione entro il 31 maggio. “Inutile parlare di Atlantia” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il ministro per lo Sviluppo economico, in audizione alla Camera, si è espresso in merito al caso Alitalia, dichiarando che non sarà possibile effettuare la cessione della compagnia entro il 31 maggio. Secondo Stefano Patuanelli “continuare a parlare di Atlantia è assolutamente inutile”. Il ministro dello Sviluppo ha rilasciato tali dichiarazioni davanti la commissione Trasporti … L'articolo Alitalia, impossibile la cessione entro il 31 maggio. “Inutile parlare di Atlantia” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

