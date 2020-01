Usa. Più di 4 su 10 favorevoli a raid

Più di quattro americani su dieci, il 43% degli intervistati, apprezzano la decisione del presidente Usa, Donald Trump, di ordinare l'attacco aereo che ha ucciso il comandante militare militare iraniano, generale Qassem Soleimani. E' il risultato di un sondaggio realizzato da HuffPost-YouGov.(Di martedì 7 gennaio 2020)

