Trump dribbla il Congresso su un possibile attacco all’Iran. La replica della commissione Esteri della Camera: “Non sei un dittatore” (Di martedì 7 gennaio 2020) Trump dribbla il Congresso su un possibile attacco all’Iran. La replica: “Non sei un dittatore” È braccio di ferro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i democratici che controllano la Camera dei rappresentanti del Congresso statunitense riguardo alla crisi con l’Iran dopo l’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani in un raid americano a Baghdad, in Iraq (qui le ultime notizie). Sin dal principio, il tycoon non aveva informato il principale organo rappresentativo degli Usa dell’operazione in cui è stato ucciso il generale, e questo ha suscitato diverse polemiche. Ma lo scontro aperto è arrivato quando, domenica scorsa, Trump ha pubblicato una serie di tweet in cui in sostanza “dribblava” il Congresso Usa su una possibile operazione militare contro l’Iran. “Se l’Iran dovesse attaccare qualunque ... Leggi la notizia su tpi

