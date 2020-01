Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, materiali de Il Ritorno dello Jedi per il flashback sui gemelli Skywalker. (Di martedì 7 gennaio 2020) In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, un flashback riporta sul grande schermo Luke e Leia insieme in una scena mai vista, realizzata grazie ai materiali d'archivio de Il Ritorno dello Jedi. In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, per far tornare Leia in scena dopo la scomparsa di Carrie Fisher, sono stati utilizzati diversi trucchi e effetti speciali, come per il flashback in cui vediamo i fratelli Skywalker riuniti, che è stato realizzato grazie a materiali d'archivio de Il Ritorno dello Jedi. Il co-sceneggiatore di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Chris Terrio, ha avuto modo di raccontare la realizzazione di questa scena, che ha stupito molti fan durante la visione. Come ha spiegato a The Hollywood Reporter lo sceneggiatore, la scena che vede riuniti Luke e Leia è stata montata grazie a ... Leggi la notizia su movieplayer

StarWarsIT : Un buon 2020 ai fan di Star Wars di tutto il mondo. Che il nuovo anno sia con voi! - ladysephirothK : RT @FuoriTrax: #StarWarsRiseofSkywalker spopola nelle sale di tutto il mondo, ce ne parla @ladysephirothK : - machiferrara : Per quanto mi riguarda basta film di star wars e basta james bond, su. -