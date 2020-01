Rusconi: nessun dialogo con Comune per rifiuti e edilizia (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma – Mancando i vertici, sia a livello nazionale che regionale, manca il dialogo. E’ questo il problema di fondo secondo Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp) del Lazio, alla riapertura delle scuole. “Per quanto riguarda l’Ufficio scolastico regionale segnaliamo che non c’e’ ancora un direttore generale e non sappiamo se il cambio del ministro dell’Istruzione creera’ un ulteriore ritardo”, sottolinea Rusconi contattato dall’agenzia di stampa Dire. “Noi lamentiamo e subiamo in negativo questa assenza- continua Rusconi- per cui molte delle richieste che vengono fatte dai presidi non vengono soddisfatte perche’ nessuno se ne assume la responsabilita’, trattandosi di questioni che dovrebbero essere appunto risolte e assunte dal direttore generale. Questo e’ sicuramente ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Rusconi: nessun dialogo con Comune per #rifiuti e edilizia: #Roma – Mancando i vertici, sia… -