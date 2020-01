Rifiuti a Roma, Rita dalla Chiesa denuncia: "Una discarica sotto casa" - (Di martedì 7 gennaio 2020) Novella Toloni Nuovo post su Twitter della giornalista di Casoria che ha denunciato il pesante degrado del suo quartiere a causa della mancata raccolta dei Rifiuti a Roma "Ma chi la vorrebbe una discarica sotto casa?", è la domanda che Rita dalla Chiesa ha rivolto sarcasticamente ai suoi follower su Twitter per sottolineare la drammatica situazione dei Rifiuti a Roma. La giornalista e conduttrice televisiva è tornata - ancora una volta - sulla difficile tematica, immortalando con l'obiettivo del suo cellulare i cassonetti stracolmi di immondizia sotto la sua abitazione, nella zona nord di Roma. Una situazione, quella dei Rifiuti nella capitale, che è ormai al collasso e che l'ex moglie di Fabrizio Frizzi ha più volte denunciato pubblicamente. L'ultimo tweet dell'opinionista di "ItaliaSì" segna però l'apice di una problematica che si protrae da ormai troppo tempo e senza ... Leggi la notizia su ilgiornale

