Riace, sindaco pubblica dati sensibili di Jasmine Cristallo. L’attivista: “Lo querelo”. Lui si scusa (Di martedì 7 gennaio 2020) Il sindaco di Riace, e successore di Mimmo Lucano, Antonio Trifoli, ha pubblicato uno screenshot sui social contenente indirizzo e numero di telefono della leader delle sardine calabresi, Jasmine Cristallo. "Eccovi il signor Antonio Trifoli. Non l'ho mai incontrato di persona, ma tra poco succederà: in tribunale", ha detto l'attivista. Il primo cittadino si è poi scusato, e il post è stato rimosso. Leggi la notizia su fanpage

Agenzia_Ansa : Le #Sardine a Riace con l'ex sindaco Mimmo Lucano, simbolo dell'accoglienza e della solidarietà ai migranti #ANSA - AnnibaleBertola : RT @anna_mitica: Riace. Il sindaco leghista (dichiarato ineleggibile dal tribinale di Locri) Antonio Trifoli attacca le sardine e pubblica… - bisciamella : Quindi il sindaco di #riace ha saputo che lo arresteranno a breve per associazione a delinquere o qcs altro e moris… -