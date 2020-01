Otto e mezzo, Nicola Zingaretti strizza l'occhio alle Sardine: "Hanno un grande merito" (Di martedì 7 gennaio 2020) Nicola Zingaretti è ospite di Lilli Gruber, al ritorno in onda su La7 con Otto e mezzo dopo le festività. Il segretario del Partito Democratico apre ancora una volta alle Sardine, tanto da arrivare a dichiarare che "voglio fare di tutto per essere degno di questo movimento. Con loro possiamo costrui Leggi la notizia su liberoquotidiano

Libero_official : 'Hanno una grande qualità': Zinga, voglia di #Sardine. Come si riduce dalla Gruber #Ottoemezzo #Pd - - La7tv : #ottoemezzo Il punto di Paolo Pagliaro dedicato alle elezioni in Austria - Roselmeti : Definitivo: Bianca Berlinguer è più onesta della Gruber...mai avrebbe potuto verificarsi un dialogo come avvenuto t… -