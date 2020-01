Netflix svela The Goop Lab, la pseudoscienza di Gwyneth Paltrow scatena sdegno e ilarità sul web (trailer) (Di martedì 7 gennaio 2020) Le eccentricità delle star non sono nulla di nuovo, ma in un'epoca di così diffusa mistificazione della realtà non si sente alcun bisogno di prendere seriamente progetti come The Goop Lab, al debutto su Netflix il 24 gennaio. La docuserie in sei episodi offre uno sguardo che parrebbe satirico – ma che in realtà è così serio da apparire imbarazzante – a un universo parallelo retto su bizzarrie e pseudoscienza: Goop, il brand del wellness alternativo di Gwyneth Paltrow. Il primo trailer offre già un sostanzioso assaggio di ciò che si presenterà agli occhi degli abbonati a partire dal 24 gennaio. Si scopre così che in ciascun episodio la docuserie affronterà temi controversi fra gli esperti di benessere. Si passerà dall'uso di sostanze psichedeliche al ricorso alla terapia del freddo, dal potere curativo delle terapie energetiche alla forza di orgasmi ed esorcismi. Qui in Goop ... Leggi la notizia su optimaitalia

