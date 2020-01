Mezza nuda pure sulle Dolomiti. Per Mercedesz Henger l’inverno non esiste: atomica (Di martedì 7 gennaio 2020) «Meravigliosa», «Spettacolare», «Sei bellissima», «Stupenda», «Che bella». E poi, domande più che legittime come: «Ma non hai freddo?», «Caldo eh?», «Ma come fai?». Beh, a giudicare dalla disinvoltura con cui Mercedesz Henger posa in bikini tra la neve sembra proprio sentire alcun brivido. Quelli, semmai, li fa venire ai follower di Instagram che di fronte all’ultimo suo scatto super sexy sono rimasti ancora una volta estasiati. La figlia di Eva Henger, 28 anni, è un fisico e curve mozzafiato che mostra spesso e volentieri e con orgoglio sul suo profilo Instagram. Ospite in un albergo delle Dolomiti con l’inseparabile fidanzato, Lucas Peracchi, Mercedesz è sempre più bella. E sexy. Nell’ultima foto è immortalata con indosso un costume nero con fiori rosa che fa fatica a trattenere le sue forme generose. Alle spalle un panorama tipicamente invernale e neve. (Continua dopo la foto) In un ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

gretelisabetta : arrivo tardi al party della polemichetta #Sanremo2020, ma stiamo parlando di Junior Cally quello de (e cito testual… - capant1956 : RT @coppiaamore18: ...mezza nuda sul divano - clarissavyntra : @amvndavazileva sarà sicuramente mezza nuda voglio vederla???? -