ll Molo Rosso 2: gli episodi inediti su Rai 2 prima ancora dell’uscita in Spagna (Di martedì 7 gennaio 2020) Il Molo Rosso Tornano, in prima tv assoluta, le vicende controverse de Il Molo Rosso, la serie tv iberica creata da Alex Pina, l’autore de La Casa di Carta. Da stasera alle 21.20, Rai 2 inizierà a trasmettere gli otto episodi inediti della seconda e ultima stagione con dieci giorni in anticipo rispetto all’uscita nella madrepatria Spagna. Al centro della scena ci saranno ancora una volta le indagini sulla morte di Oscar, il personaggio interpretato da Alvaro Morte. Il Molo Rosso 2: trame anticipazioni Le nuove puntate ripartiranno dalla rivelazione di Alejandra (Verónica Sánchez): quest’ultima dirà infatti a Veronica (Irene Arcos) di essere la vedova di Oscar, mettendo seriamente a rischio il rapporto d’amicizia instaurato in precedenza con lei. Nonostante questo, le due donne si troveranno a dover collaborare per far luce su quello che è successo all’uomo ... Leggi la notizia su davidemaggio

