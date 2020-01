LIVE Italia-Usa 1-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Fognini-Isner 6-4 5-6, il ligure servirà per andare al tie-break nel 2° set (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Arriva il 15° ace di Isner che dunque si assicura il tie-break in questo 2° set. Sotto 5-6, Fognini servirà nuovamente per rimanere in questa frazione. 40-0 Seconda molto incisiva di Isner e tra palle del 6-5 per Isner in questo 2° set. 30-0 Passante di rovescio lungolinea in rete di Fognini, colpo complicato. 15-0 Ace centrale di Isner (14 in totale). Ottima prima al centro di Fognini e out il dritto in allungo di Isner: 5-5 nel 2° set. Isner andrà in battuta. 40-30 Grande attacco con il dritto lungolinea e chiosa risolutiva con lo smash. 30-30 Doppio fallo di Fognini, in un momento molto delicato! 30-15 Tenta il vincente con il cross di dritto lungolinea Isner, ma non trova il campo. 15-15 Accorcia un po’ troppo con il dritto Fognini e ne approfitta Isner che trova il vincente con il dritto incrociato. 15-0 Ottimo servizio-dritto ... Leggi la notizia su oasport

