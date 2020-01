Lapo Elkann come sta? Le prime immagini dopo il terribile incidente (Di martedì 7 gennaio 2020) Lapo Elkann come sta? Il settimanale Chi pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 8 gennaio 2020, le prime immagini di Lapo Ekann, 42 anni, dopo il terribile incidente d’auto avvenuto in Israele un mese fa nel quale ha rischiato di morire. L’imprenditore è stato fotografato a St. Moritz con un collaboratore, un amico, che lo aiuta nella riabilitazione. Lapo Elkann come sta: è ancora in sedia a rotelle Lapo Elkann, visibilmente provato si sposta ancora su una sedia a rotelle, ma approfitta delle giornate di sole per ricominciare a camminare seppure per brevi tratti. dopo l’incidente ha perso dieci chili, è ammaccato un po’ dappertutto, ma soprattutto lo è nell’anima, nell’orgoglio, nella consapevolezza di dover ripartire ancora una volta. Circa un mese fa, mentre viaggiava da Gerusalemme a Tel Aviv l’auto su cui viaggiava è stata coinvolta in uno scontro e Lapo è ... Leggi la notizia su urbanpost

