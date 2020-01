La sorpresa di Simone Bonaccorsi per Chiara Esposito a Vieni da me ma a Fioretta Mari non piace (Foto) (Di martedì 7 gennaio 2020) Dopo Temptation Island Vip Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito non si sono più lasciati e oggi il modello a Vieni da me ha deciso di fare una sorpresa alla sua fidanzata (foto). Molti li ricorderanno tra i protagonisti del reality show di Canale 5 ma lei è anche una ex professoressa de L’Eredità, lui ex più bello d’Italia ma arriviamo alla proposta di oggi nel programma di Caterina Balivo. E’ stato Simone a contattare il programma per diChiarare alla sua fidanzata tutto il suo amore, per chiederle di convivere, quindi niente nozze e questo ha fatto subito arrabbiare Fioretta Mari. Anche l’attrice è stata tra gli ospiti di oggi di Vieni da me e Chiara è una sua allieva, non le sta bene che Simone voglia convivere e non sposarla. La realtà è che sono ancora molto giovani e questo sarebbe solo il primo passo ma scopriamo un po’ di più di questa bella coppia e soprattutto cosa ha risposto ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

