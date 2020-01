La fantastica rosicata di Marione e dei sovranisti per Rula Jebreal a Sanremo (Di martedì 7 gennaio 2020) Alla fine la RAI ha deciso che Rula Jebreal potrà partecipare alla settantesima edizione del Festival di Sanremo. Come ampiamente prevedibile la decisione ha sconvolto i fan del sovranismo all’italiana. Il motivo è molto semplice: la giornalista ha la cittadinanza italiana ma è di origine straniera. Oltre a questo si è resa colpevole di un reato terribile: dopo l’attentato di Macerata, quello di Luca Traini, ha scritto che in Italia c’è un problema di razzismo. Non proprio una novità o un’accusa campata in aria visto che del razzismo in Italia parlano in tanti, anche tra gli italiani “di nascita”. Marione cacciato per una vignetta (e Corona in carcere per due foto!) Ma appunto Rula Jebreal non è nata in Italia, quindi è una di quelle persone che devono essere eternamente grate della possibilità che è stata loro concessa e non devono mai e poi mai ... Leggi la notizia su nextquotidiano

