Francesca Manzini Instagram, sdraiata in un mini dress mostra ogni grazia: «90 minuti di applausi!» (Di martedì 7 gennaio 2020) Semplicemente spettacolare: Francesca Manzini omaggia Instagram con uno scatto che le vale senza indugio “90 minuti di applausi”. Una standing ovation totale per l’ex concorrente di Amici Celebrities, che dosa sapientemente bellezza e bravura. Imitatrice, attrice, cantante, ballerina, conduttrice: una donna poliedrica che condisce il tutto con l’ironia e l’umorismo che le sono propri. Un insieme ‘impacchettato’ in un ‘involucro’ di sensualità e femminilità che fa esclamare a gran voce: “Tanta roba”. Esattamente come in uno dei più recenti scatti social condiviso dalla ventinovenne romana. Francesca Manzini Instagram, foto al cardiopalmo da passare notti insonni Un concentrato di avvenenza e sensualità da procurare notti insonni; Francesca destabilizza Instagram proprio nel momento di maggiore relax. E nell’augurare la buona notte l’effetto è vagamente contrario: “Certo che se metti ... Leggi la notizia su urbanpost

