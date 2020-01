Elton John, indirizzo pubblicato per errore: gaffe del governo britannico - (Di martedì 7 gennaio 2020) Novella Toloni Il governo inglese ha violato la privacy di oltre mille personalità di spicco britanniche, pubblicando per sbaglio sul web nomi e indirizzi dettagliati tra i quali quello della popstar Le scuse del governo britannico sono state immediate ma ormai il colpo basso era stato messo a segno. Pochi giorni fa sul sito governativo sono stati pubblicati per sbaglio oltre mille nominativi delle personalità che riceveranno il premio "New Year Honours 2020", l'onorificenza dalla Regina Elisabetta II. Il file - che includeva nomi, indirizzi e dati sensibili di funzionari, politici e personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, compreso quello di Sir Elton John - è stato caricato sul sito web gov.uk per un'intera notte, a disposizione di chiunque. Una grave violazione della privacy della quale il governo britannico si è scusato nelle ore successive alla pubblicazione ... Leggi la notizia su ilgiornale

