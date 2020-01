Cosa compie 20 anni nel 2020? (Di martedì 7 gennaio 2020) Se il 2000 vi sembra un anno appartenente al passato recente, vi basti pensare che all’epoca, in Italia, il presidente del Consiglio era Giuliano Amato, negli Stati Uniti a occupare la scena era ancora Bill Clinton e l’attuale ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, era solo uno quattordicenne come tanti, impegnato a tradurre versioni di latino al liceo Vittorio Imbriani di Pomigliano d’Arco. O tempora, o mores! L’anno appena iniziato si posiziona equidistante dal 2000 e dal 2040: insomma, inutile girarci intorno, i 20 anni trascorsi dall’inizio del nuovo millennio cominciano a farsi sentire ed è il caso di vedere Cosa vi ricordate con il nostro quiz. A proposito, qualcuno ha più saputo nulla del Millennium Bug? Cosa compie 20 anni nel 2020? Wired. Leggi la notizia su wired

