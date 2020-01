CorSport: il Napoli vive nel ricordo di Sarri ed è confuso da Gattuso (Di martedì 7 gennaio 2020) La sfida per lo scudetto sarà una corsa a due tra Juve e Inter, scrive Alberto Dalla Palma sul Corriere dello Sport. Che così commenta la vittoria dell’Inter, ieri, al San Paolo. “Romelu e Lautaro annientano il Napoli aprendo tre regali rimasti sotto l’albero: il primo di Di Lorenzo, il secondo di Meret, il terzo di Manolas. Troppa grazia per l’Inter, che non pensava sarebbe stato così facile conquistare il San Paolo, dove affronta il nulla assoluto: è l’anno nero di un Napoli che vive ancora nel ricordo di Sarri, mai innamorato del calcio di Ancelotti e oggi confuso dalla rivoluzione di Gattuso, che trasforma Di Lorenzo, un terzino abituato a fare l’ala, in centrale”. L'articolo CorSport: il Napoli vive nel ricordo di Sarri ed è confuso da Gattuso ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

