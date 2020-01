Ciacciarelli: no a provincia Frosinone per smaltire rifiuti Roma (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma – “La sindaca di Roma Virginia Raggi ha fatto sparire il termovalorizzatore dal nuovo Piano Ama: questo tradotto significa che lor signora continuera’ a scaricare la sua immondizia nei termovalorizzatori degli altri, e quindi a San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone, la quale non ne puo’ piu’, e non puo’ diventare la ‘Malagrotta 2′ della capitale”. “Nell’ultimo anno il comune capoluogo, sotto la guida del sindaco di centrodestra Nicola Ottaviani, si e’ rimboccato le maniche ed ha fatto un balzo in avanti dal 40 al 75% di raccolta differenziata. La Raggi guardi ed impari invece di delegare i frutti della sua incapacita’ governativa sempre e solo agli altri! Il nostro territorio e’ stufo ed e’ gia’ fortemente compromesso dal punto di vista ambientale”. “A tal ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Ciacciarelli: no a provincia #Frosinone per smaltire rifiuti Roma: Roma – “La sindaca di… -