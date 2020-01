C’è stato un terremoto di magnitudo 6.4 a Porto Rico: almeno una persona è morta (Di martedì 7 gennaio 2020) Un terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito Porto Rico, un gruppo di isole caraibiche che fa parte degli Stati Uniti come “territorio non incorporato”. Il terremoto è avvenuto alle 3:24 (le 9:24 in Italia) ed è stato seguito circa tre ore dopo Leggi la notizia su ilpost

valeriafedeli : Perché una donna preparata, libera, che propone di portare #MichelleObama a #Sanremo2020 per parlare di violenza di… - carlosibilia : Grazie ancora alle forze dell’ordine che, all’indomani della maxioperazione di Foggia, stanno intervenendo a Bari N… - tancredipalmeri : E attenzione a cosa dice De Zerbi: “Mi adeguo al non protestare. Ma non mi adeguo con la mia libertà di dire che i… -