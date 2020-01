Bonus e promozioni nel gioco online: come scegliere? (Di martedì 7 gennaio 2020) Il mercato del gioco cresce di anno in anno, soprattutto per le novità offerte continuamente dal gioco online, che comincia ad essere operativo in Italia nei primi anni Duemila, con l’introduzione del canale telematico e telefonico nel settore delle scommesse, e ad oggi è uno dei più sviluppati al mondo. Sia per la regolamentazione, che ha fatto scuola tanto da essere ripresa dagli Stati Uniti, sia in termini di domanda e offerta di gioco. I giochi offerti in Italia sono: Casinò Games, che comprendono le Slot online e che rendono questa categoria la più redditizia tra i giochi online, il Poker online, che si divide in Poker a Torneo e Poker Cash, le Scommesse Sportive, altri Skill Games, le Scommesse Virtuali, le Lotterie Telematiche, le Scommesse Ippiche, il Lotto e le Lotterie, il Bingo e i Concorsi a pronostico. Negli ultimi anni, le tre categorie di gioco online più apprezzate ... Leggi la notizia su tpi

