Adam Driver ringrazia i fan per la raccolta fondi in onore di Ben Solo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Adam Driver, interprete di Ben Solo in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ha voluto ringraziare i fan che hanno partecipato a una raccolta fondi. Adam Driver ha inviato un video ringraziamento rivolto ai fan che hanno contribuito alla raccolta fondi lanciata sul sito GoFundMe in onore di Ben Solo, il suo personaggio nella saga di Star Wars. In segno di apprezzamento nei confronti dell'attore che ha interpretato il figlio di Han e Leia nella nuova trilogia, online sono già stati raccolti oltre 57.000 dollari. La cifra verrà donata all'organizzazione Arts in the Armed Forces, fondata proprio da Adam Driver che ora ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno sostenuto l'iniziativa con un video in cui dichiara: "Volevo semplicemente dire che sono venuto a ... Leggi la notizia su movieplayer

sharebear817 : RT @MarvelPeriodt: Adam Driver ha tenuto un Ted Talk, ma la grandezza! MA LA GRANDEZZA! Adesso mi siedo e aspetto che ne faccia uno anche… - parabamine : Adam Driver ha appena fatto l'accento inglese in un episodio di girls, ho sentito una vampata di calore allucinante salirmi da sotto -