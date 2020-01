Trump minaccia l’Iran: “Perché non dovremmo colpire i siti culturali?” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Finite le vacanze natalizie e tornato alla Casa Bianca, Donald Trump minaccia l’Iran. Il presidente degli Stati Uniti è pronto a colpire anche i siti culturali iraniani qualora Teheran portasse avanti una rappresaglia come reazione all’uccisione del generale Qassam Suleimani. Ma il ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif avverte: “colpire siti culturali sarebbe un crimine di guerra”. Trump minaccia l’Iran Donald Trump non si lascia intimorire e rivolgendosi all’Iran minaccia: “A loro è consentito uccidere, torturare e mutilare la nostra gente e a noi non è consentito toccare i loro siti culturali? Non funziona così”. Solo due giorni prima su Twitter il presidente Trump aveva avvertito che gli Usa hanno nel mirino 52 obiettivi dell’Iran. Si tratta dello stesso numero di uomini dell’ambasciata americana sequestrata a Teheran ... Leggi la notizia su notizie

