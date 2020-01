Strage Alto Adige: Grimoldi, ‘senza carcere legge omicidio stradale non serve’ (Di lunedì 6 gennaio 2020) Roma, 6 gen. (Adnkronos) – “Cordoglio e dolore per le sei giovani vittime della tragedia in valle Aurina, una preghiera per i feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, ma a prescindere da questo incidente, sulle cause e responsabilità su cui ora gli inquirenti faranno chiarezza, mi domando a cosa sia servita una legge severa per l’omicidio stradale se poi, come dimostrano tutti i casi recenti, nessuno dei pirati della strada che guidava sotto effetto di alcool e droghe va in galera, nemmeno per un giorno, e se tanto poi tra sconti e rito abbreviato se la cavano con una condanna di pochi anni a fronte di vite spezzate”. Lo dichiar Paolo Grimoldi, deputato della Lega e componente della commissione Esteri della Camera.“Le leggi servono se vengono applicate e se questa legge venisse veramente applicata, cosa che non accade, se questi pirati fossero in ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Strage in Alto Adige: auto sui pedoni, arrestato l'automobilista #ANSA - SkyTG24 : Incidente in Alto Adige, auto piomba su un gruppo di pedoni e fa strage. FOTO - repubblica : Strage di 20enni in Alto Adige, l'italiana ferita: 'C'erano corpi ovunque, sembrava una scena di guerra' [aggiornam… -