Sanremo 2020, Rula Jebreal: "Rai mi ha chiesto di rinunciare, ho rifiutato, è censura" (Di lunedì 6 gennaio 2020) "Sabato scorso mi hanno telefonato pregandomi di fare io il passo, di rinunciare spontaneamente. Mi sono rifiutata. Gli ho mandato un messaggio scritto: se volete censurarmi dovete essere voi ad assumervene la responsabilità". Lo dice in un'intervista a La Repubblica Rula Jebreal dopo le polemiche sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo.Evidentemente qualcuno si è spaventato che venisse offerta una ribalta a italiani nuovi, a persone diverse come me che appartengono a un'Italia inclusiva, tollerante, aperta al mondo, impegnata in missioni di dialogo e di pace.La giornalista ha proseguito:In Rai c'è un brutto clima e gli attacchi sono partiti da persone a lui vicine (il riferimento è al leader della Lega, Matteo Salvini, Ndr). Trasmettono un'immagine chiusa vecchia dell'Italia. Cosa vuol dire essere italiani? Avere tutti la pelle dello stesso colore e le stesse idee? L'Italia ... Leggi la notizia su blogo

