Salerno, al teatro Ghirelli in scena “Festa al celeste e nubile Santuario” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Preceduto da un’aura leggendaria – cominciata già con la sua prima messa in scena, avvenuta circa quarant’anni or sono, nell’ormai lontano marzo del 1984 – venerdì 10 e sabato 11 gennaio 2020 al teatro Ghirelli arriva Festa al celeste e nubile Santuario di Enzo Moscato (che per la seconda volta in pochi mesi, dopo “Modo minore” l’anteprima di stagione dello scorso ottobre, torna davanti al pubblico di Salerno). In un vicolo di Napoli, che potrebbe tranquillamente essere all’incrocio con i luoghi di Scannasurice e di Trianon, lavori precedenti del drammaturgo napoletano, un basso ospita tre sorelle nubili che vivono un’esistenza grigia, monotona e squallida, riscattata dal culto ossessivo e condiviso per la Vergine Immacolata che determina una rigidissima condotta etico-sessuale. I rapporti tra le tre sorelle sono ... Leggi la notizia su anteprima24

