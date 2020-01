Saldi Epifania con offerte Amazon del 6 gennaio: Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 (Di lunedì 6 gennaio 2020) Siamo qui pronti per parlarvi delle offerte Amazon per l'Epifania di oggi 6 gennaio, che si concentrano prevalentemente su due top smartphone che non vorrete lasciarvi scappare: il riferimento è al Samsung Galaxy S10, l'amato portabandiera del colosso di Seul che potrete acquistare al prezzo di 633 euro, venduto e spedito da un rivenditore terzo, esterno all'e-commerce di Jeff Bezos. Il modello in questione vanta 8GB di RAM, 128GB di ROM e la garanzia italiana (la colorazione disponibile è quella 'Prism Black'). Acquistarlo il giorno dell'Epifania significa vederselo recapitare a casa nel periodo compreso tra l'8 ed il 10 gennaio, e quindi non dover nemmeno attendere chissà quanto tempo. L'occasione è ghiotta, e rappresenta un bel modo per chiudere in bellezza le festa, ormai volte al termine. Amazon box = "B07NDWMF1S" Le offerte Amazon di oggi 6 gennaio per l'Epifania ... Leggi la notizia su optimaitalia

fintechIT : RT @OvalMoney: Hai fatto il pieno di dolci o solo carbone per aver esagerato con i saldi??? #6gennaio #Epifania #befana2020 #fintech https:… - OvalMoney : Hai fatto il pieno di dolci o solo carbone per aver esagerato con i saldi??? #6gennaio #Epifania #befana2020… - OptiMagazine : Saldi #Epifania con offerte #Amazon del 6 gennaio: #SamsungGalaxyS10 e #HuaweiP30 -