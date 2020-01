Rugby, Franco Smith: “Primo momento di confronto in vista del Sei Nazioni” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Chiuso il primo raduno del nuovo corso dell’Italia del Rugby a 15 maschile: è iniziata ormai l’era di Franco Smith alla guida della Nazionale della palla ovale. A Calvisano (Brescia) il CT sudafricano, che in passato ha allenato anche il Benetton Treviso, ha ordinato il rompete le righe. A questo primo raduno, non inserito nelle finestre internazionali, hanno preso parte soltanto gli atleti che giocano in Italia: indicazioni per il mister in vista del Sei Nazioni, che scatterà per gli azzurri l’1 febbraio a Cardiff, in Galles. Prossimo raduno della Nazionale a Roma a partire da domenica 19 gennaio. Così il CT azzurro al sito federale: “E’ importante avere un primo momento di confronto in vista dell’inizio del Sei Nazioni. Ho visto un gruppo molto attento e interessato. Il lavoro che svolgeremo in sinergia con tutti i componenti dello staff, ognuno secondo le proprie ... Leggi la notizia su oasport

