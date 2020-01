Rc auto famiglia, costi dimezzati (Di lunedì 6 gennaio 2020) Con le nuove regola sulla RC auto, secondo stime elaborate dell’Osservatorio Facile.it per Il Sole 24 Ore del Lunedì, potrebbero fruire di agevolazioni tra 1,6 e poco più di 2 milioni di polizze- un taglio di circa la metà – con un potenziale rincaro medio del 2,6% per i restanti 40 milioni di veicoli. Che, tenuto conto del prezzo medio rilevato a dicembre, equivale a 14,10 euro a testa. Con una variabilità tra zero e 61,34 per chi è assicurato con una compagnia che ha in portafoglio tante moto da dover aggiungere in prima classe di bonus malus il 20% dei suoi clienti. Il tutto nell’ipotesi in cui tutte le compagnie spalmino i costi su tutti gli altri assicurati. Incluse le imprese con mezzi pesanti. Che legame c’è tra numero di clienti motociclisti e rincari? Le due ruote sono le prime beneficiarie delle polizze famiglia, che estendono le agevolazioni previste dal 2007 dalla ... Leggi la notizia su nextquotidiano

