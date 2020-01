Raphael Gualazzi a Sanremo 2020 con Carioca: sarà la sua quarta volta al Festival (Di martedì 7 gennaio 2020) Tra i 22 cantanti della categoria Big che parteciperanno al settantesimo Festival di Sanremo, anche Raphael Gualazzi, che calcherà il palco dell'Ariston per la sua quarta volta quest'anno con il brano in gara Carioca.Gualazzi, già vincitore del Festival di Sanremo nella categoria Giovani nel lontano 2011 con il brano Follia D'Amore, promosso a concorrente Big nel 2012 con il brano Sai - Ci basta un sogno, torna a Sanremo anche nel 2014 con Bloody Beetrots, presentando Liberi O No e Tanto Ci Sei e piazzandosi secondo.Raphael Gualazzi a Sanremo 2020 con Carioca: sarà la sua quarta volta al Festival pubblicato su TVBlog.it 06 gennaio 2020 22:43. Leggi la notizia su blogo

