Oroscopo Branko di oggi 6 gennaio: le previsioni dell’Epifania per tutti i segni (Di lunedì 6 gennaio 2020) L’Oroscopo di Branko del 6 gennaio è pronto a rivelare che cosa troverete nelle vostre calze della Befana. I nativi dell’Ariete troveranno pezzetti di carbone, invece, le persone del Toro troveranno monete d’oro. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di lunedì per i 12 segni zodiacali. Branko Oroscopo 6 gennaio da Ariete a Gemelli Ariete – Nella calza della Befana troverete un pezzetto di carbone perché siete stati esagerati nei giorni scorsi. L’amore vi rimprovera per le tante assenze, ma riscattatevi ora con Marte in aspetto di conquistatore. Toro – Nella vostra calza della Befana troverete tante monete d’oro. Luna nel segno e Giove nel trigono vi regalano nuove emozioni d’amore. In questa giornata avete la possibilità di vincere al gioco. Attenzione ai malanni stagionali. Gemelli – Per far tornare la magia nel campo amoroso ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Oroscopo Branko di oggi 6 gennaio: le previsioni dell'Epifania per tutti i segni - - zazoomnews : Branko della settimana: oroscopo di oggi domenica 5 gennaio 2020 - #Branko #della #settimana: #oroscopo - zazoomblog : Oroscopo Branko di oggi 5 gennaio: le previsioni per tutti i segni - #Oroscopo #Branko #gennaio: -