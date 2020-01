Notte di incendi ad alta quota sul Taburno e in località Civitella Licinio (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento- Notte di incendi in montagna. Il forte vento di ieri che ha tirato sul Sannio ha favorito l’estendersi di ampi focolai che hanno attaccato un versante del Monte Taburno. Il rogo in alta montagna si è esteso anche perché è da giorni che non piove: le fiamme stanno distruggendo soprattutto sterpaglie. Da ore solo al lavoro i Vigili del fuoco per domare le fiamme. Nella stessa giornata di domenica, a partire dal pomeriggio, un altro focolaio ha aggredito la zona boschiva a ridosso del fiume Titerno, in località Civitella Licinio di Cusano Mutri. Le fiamme si sono sviluppate in una zona impervia e di alta montagna. Fortunatamente non sono state interessate dal rogo abitazioni o persone. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme. L'articolo Notte di incendi ad alta quota sul Taburno e in località Civitella ... Leggi la notizia su anteprima24

Marcolit67 : RT @RadioSavana: Rivolta e scontri la scorsa notte al Centro di permanenza per il rimpatrio di #Torino: un gruppo di #risorseINPS ha appicc… - CivitasMoiano : Notte di incendi ad alta quota sul Taburno e in località Civitella Licinio - MenegazziMarina : RT @RadioSavana: Rivolta e scontri la scorsa notte al Centro di permanenza per il rimpatrio di #Torino: un gruppo di #risorseINPS ha appicc… -