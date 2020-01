Nainggolan: «I tifosi della Juve ce l’hanno con me, ma lo accetto» (Di lunedì 6 gennaio 2020) Radja Nainggolan ha parlato nel pre partita di Juve Cagliari: il centrocampista ha commentato così gli attriti con i tifosi Tra pochi minuti la Juve scenderà in campo contro il Cagliari per la prima sfida del 2020. I bianconeri troveranno in campo anche Radja Nainggolan, da sempre grande avversario dei tifosi bianconeri. Queste le parole del belga ai microfoni di Sky Sport. «Sono sereno anche se ci sono tanti tifosi che ce l’hanno con me ma fa parte di questo sport. Si accetta e si va avanti». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

AleGobbo87 : RT @Titty66Santa: #Nainggolan i tifosi della Juve c'è l'hanno con me #JuveCagliari - vivere_sardegna : Nainggolan a Sky: “Tifosi della Juventus contro di me? Fa parte del gioco” - forzaroma : #Cagliari, #Nainggolan: “I tifosi della #Juventus ce l’hanno con me ma lo accetto” #JuveCagliari -