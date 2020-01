Luigi Di Maio: «La violenza in Libia e in Iran ci espone a ritorsioni» (Di lunedì 6 gennaio 2020) La missione in Libia non ci sarà – anzi, il portavoce dell’alto rappresentante della politica estera europea Borrell ne ha smentito l’esistenza. Ma l’8 gennaio il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sarà al Cairo, poi in Algeria e in Tunisia. Ad annunciarlo è lui stesso con un post su Facebook. «Negli ultimi giorni le vicende che riguardano l’Iran e la Libia ci riportano a ricordi di un passato di guerra, un passato non lontano, che ci parla di distruzione, di morti, di paura. E che rinnova una paura che nessuno di noi vorrebbe vivere», scrive Di Maio. Per il leader dei 5 Stelle «il faro che ci guida è sempre e solo un’unica, semplice verità: la guerra genera altra guerra, la violenza chiama altra violenza, la morte altra morte». Come Movimento 5 Stelle, «questa verità ce l’abbiamo ben chiara: in tanti conflitti, in tante scelte ... Leggi la notizia su open.online

